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İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı

İstanbul Valiliği, yaşanan sağanak yağış sırasında 112 Çağrı Merkezi'ne 1.565 ihbar geldiğini ve toplam 769 olay yaşandığını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül ise "Beklentimiz öğle saatlerine kadar sürecek olan yağışların herhangi bir zarara sebebiyet vermeden atlatılmasıdır" dedi.

İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
Ekleme: 29.09.2023 - 09:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
İstanbul genelinde gün içinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy ve çevre ilçelerde su basması ve yıkılmalar yaşandı.

Yaşananlarla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklamada geldi.

Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verilirken ekiplerin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi, özellikle bodrum katlarında oturan vatandaşlar olası su baskınlarına karşı tedbirli olması konusunda uyarıldı.

1.565 ihbar, 769 olay

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

28.09.2023 tarihinde İstanbul'un özellikle kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olmuştur. Sağanağın etkili olduğu ilçelerimizde metrekareye düşen yağış miktarı Arnavutköy'de 218 kg, Silivri'de 42,5 kg, Çatalca'da 49,8 kg, Sancaktepe'de 32,5 kg şeklinde gerçekleşmiştir.

Arnavutköy ilçesi başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı göllenmeler ve su baskınları meydana gelmiş olup meydana gelen su baskınlarına ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmiştir.

Arnavutköy'de 241, Gaziosmanpaşa'da 202, Sultangazi'de 105, Kağıthane'de 70, Sancaktepe'de 64, Başakşehir'de 32, Sultanbeyli'de 28, Şişli'de 17, Eyüpsultan'da 7, Sarıyer'de 2, Küçükçekmece'de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana gelmiştir.

Yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi'ne 1.565 ihbar gelmiştir.

İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı

Vali Davut Gül: Yağışlar öğle saatlerine kadar sürecek

Gece saatlerinde Arnavutköy'e gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamlığı önünde konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, 'Su basan yerlerin su tahliyesi, temizliğinin yapılması, yarın (bugün) itibarıyla hasar tespiti yapılması planlanıyor. Beklentimiz öğle saatlerine kadar sürecek olan yağışların herhangi bir zarara sebebiyet vermeden atlatılmasıdır. Burada tüm kurumlar 7/24 görevinin başında. Vatandaşlarımızın özellikle su basan yerlerde bulunmamaları hayati önem taşıyor. Tekrardan ilimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun' dedi.
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İstanbul Valiliği sağanak yağışın bilançosunu açıkladı
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