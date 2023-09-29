İBB'de karabatak işler! Ekrem İmamoğlu'na desteğin bedeli 4.1 milyar TL

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat önceki gün sosyal medya hesabından "Metropoll Başkanı Özer Sencar: Bu pazar seçim olsa Ekrem İmamoğlu yeniden Belediye Başkanlığına aday olsa oy verir misiniz dediğimizde yüzde 63-64 puanla Ekrem İmamoğlu'nun tekrar kazanacağını görüyoruz" paylaşımında bulundu.Karabat'ın sosyal medya paylaşımının altından büyük kazanç olduğu ortaya çıktı. Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2019-2022 yılları arasında aldığı 19 ihale ile 4.1 milyar TL kazanç elde etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin adrese teslim ihaleleri yeni dönemde de devam ediyor. 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği ortaya çıktı.Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.2021 yılındaki değeri 2 milyar 114 milyon TL'yi aşan bir bedelle İETT ihalesini Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya vermesinin ardından 2022 ve 2023'te de benzer ihaleler Karabat'ın ilişkili olduğu firmaya verildi.CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2020-2024 yılları arasında aldığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868,01 TL kazanç elde ettiği belirtildi.Öte yandan yapılan araştırmada, CHP'nin henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı belli değilken mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanacağına yönelik paylaşımda bulunan CHP'li Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2023 yılında 4 farklı ihale ile 2 milyar 617 milyon 306 bin 858,50 TL'lik ihale aldığı görüldü.2023 yılındaki ihalelerle birlikte Karabat'ın ilişkli olduğu firma İBB yönetiminden 2020-2023 yılları arasında aldığı ihalelerle 4 milyar TL'nin üstünde kazanç elde etti.Ayrıca İETT'de sadece 26 Temmuz'da bir günde bin 850 otobüs ve metrobüs arıza yapmıştı.İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, toplu ulaşımda her gün binlerce otobüs arızasının sebebinin otobüs bakım ve onarım işlerini iyi bilen yetişmiş ve tecrübeli ekibin devre dışı bırakılması, görevden alınması ve görev yerlerinin değiştirilmesi olduğunu belirtmişti.