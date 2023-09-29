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Gaziantep'te 200 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep'te dün 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bazı adreslerde şüphelilerin, evlerin giriş noktalarına güvenlik kamerası yerleştirdiği görüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ekleme: 29.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te 200 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı varİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi.

Kentin farklı noktalarında belirlenen 22 adrese 200 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı, dron destekli operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Bazı adreslerde şüphelilerin, evlerin giriş noktalarına güvenlik kamerası yerleştirdiği görüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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