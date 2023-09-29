Denizi kirleten gemiye 31 milyon 858 bin lira ceza

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, '24 Eylül saat 11:50' de Küçükçekmece önlerinde demirleyen Liberya bandıralı ticari geminin denize kirli su tahliye ettiği yönünde ihbar alınmıştır. Olaya müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ekipleri gemide yaptığı incelemede, geminin çevre kirliliğine sebebiyet verdiğini tespit etmiştir. Gemiye, Türkiye Çevre Ajansı tarafından ilgili kanunlar gereği 31 milyon 858 bin 359 lira para cezası kesilmiştir.' denildi.