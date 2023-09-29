Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Zehir tacirleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor.Çorum İl Jandarma Komutanlığı ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheli takibe alındı.Teknik ve fiziki takibin ardından polis ve jandarma ekipleri, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramada 172 gram kubar esrar, hassas terazi, 5 kök kenevir bitkisi, kubar esrar öğütücüsü, 10 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 8 bin boş makaron ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.