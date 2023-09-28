Anadolu Yakası’nda trafik yüzde 74’e ulaştı!

İstanbul için beklenen yağış sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda başladı. Yağmur sonrası Anadolu Yakası genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı.

İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 09.00 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine ulaştı.



Yağmur sonrası D-100 Karayolunda her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.



