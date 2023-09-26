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Türkoğlu'nda deprem konutları Kasım'da teslim edilecek

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yapımı devam eden deprem konutlarından 650'sinin Kasım ayında vatandaşa teslim edileceği öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta konutların yapımı devam ediyor.

Ekleme: 26.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Türkoğlu'nda deprem konutları Kasım'da teslim edilecek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremleri yoğun bir şekilde hisseden ve büyük yıkımın yaşandığı Türkoğlu ilçesinde, yapılan konutların Kasım ayında vatandaşlara teslim edileceği öğrenildi.

Kırmakaya Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ile beraber bütün işçilerin sahada olduğunu söyledi.

Kısa zamanda konutları depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açacaklarını vurgulayan Okumuş, 'Yedi ay önce meydana gelen asrın felaketinde, 44 mahallemiz etkilenmişti. Şu anda yaraları sarma dönemi. Kıştan önce evlerin bitirilmesi için yoğun şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ çalışmalara devam ediyor. Yaklaşık 18 mahallemiz bu müteahhit arkadaşımız tarafından hızlı bir şekilde yapılıyor. Evler 130-135 metrekare. Bu evler çatılar da dahil yalıtımlı' dedi.

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda deprem konutları Kasım'da teslim edilecek | Video

'KONUTLAR KASIM AYINDA TESLİM EDİLİYOR'

'3 bin 200 konut Türkoğlu'na yapılıyordu. Yaklaşık 650 tanesi de Türkoğlu'ndaki depremzedelerimize inşallah kıştan önce verilecek' diyen Başkan Okumuş, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren direktifleri ile beraber herkes sahada. Hemşehrilerimiz bilsinler ki, ilk günden itibaren nasıl samimi gayretli bir çalışma varsa, hiçbir duraksama yok. Allah'ın izniyle kısa zaman içerisinde bu konutlarımızı depremzedelerimizin hizmetine açacağız' ifadelerini kullandı.
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