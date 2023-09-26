Türkiye Yüzyılı'nda ortak akıl vizyonu! Başkan Erdoğan değişimi isimlerle sınırlı tutmayacak

AK Parti olağanüstü kongresi için geriye sayım başlarken hazırlıklara da hız verildi. AK Parti genel merkez yönetimi, kongre salonu, verilecek mesajlar, davetliler gibi konulara yoğunlaştı.Kongrenin hangi konsept üzerine kurulacağı, kullanılacak sloganlar üzerinde durulmaya başlandı. Ana slogan olarak 'Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı' öne çıktı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesaisinin önemli bölümünü MKYK listesinde yer alacak isimlerin belirlenmesine ayırıyor. Erdoğan, aday önerilerine ilişkin kendisine iletilen raporları da inceliyor. Erdoğan'ın MKYK listesinde önemli bir yenilemeye gitmesi bekleniyor.Erdoğan'ın, kongrede MKYK'nın yapısıyla ilgili bir değişikliğe gidebileceği konuşuluyorDaha önce 50 olan MKYK üye sayısı geniş kapsamlı istişare sağlanması için 75 kişiye çıkartılmıştı. MKYK'nin yedek üyeleri ve diğer yetkili kurullar da eklenince toplantılar 100'ün üstünde kişiyle yapılıyordu.Sayının artmasının toplantıların verimini arttırmadığı, aksine eski yapının daha iyi olduğu gözlendi.Bunun üzerine 75 kişiden oluşan MKYK'nın üye sayısının yine 50'ye çekilmesi ve toplantıların da yuvarlak masaya tekrar taşınması için çalışma başlatıldı. Başkan Erdoğan bu konudaki son kararını kısa süre içinde netleştirecek.AK Parti'de, 'herkese tek görev' uygulamasına geçilmesinin planlandığı, bu kapsamda MKYK'daki milletvekili sayısının çok sınırlı tutulacağı kulislerde konuşuluyor.Başkan Erdoğan'a listede yer alacak alabilecek isimlere dönük raporlarda verildiği belirtiliyor.