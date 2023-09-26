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Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Türk düşmanı Bob Menendez ve karısı Nadia'nın yolsuzluk ve rüşvet skandallarının ortaya çıkması üzerine senatörün artık iyice köşeye sıkıştığı ifade edildi. Washington Post, 'o kadar iddaya rağmen Menendez'in istifa etmediğine dikkat çekerken, Yunanistan tarafının ise F-16'larla ilgili merak ettiği bir soru var.

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var
Ekleme: 26.09.2023 - 09:02 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var
ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı söylemleriyle tanınan New Jersey Senatörü Bob Menendez, hakkındaki 'rüşvet' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Demokrat Senatör Menendez, basın toplantısında, konumunu Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı iddiasıyla federal savcılar tarafından kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Menendez, 'Başardığım her şey için, karşı çıkanlara ve beni küçümseyen herkese rağmen çalıştım. Bunun bugüne kadarki en büyük mücadele olacağının farkındayım ancak tüm süreç boyunca belirttiğim gibi, tüm gerçekler ortaya çıktığında sadece aklanacağıma değil, aynı zamanda New Jersey'in kıdemli senatörü olacağıma da kesinlikle inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD basını ise son zamanlarda sürekli olarak Menendez'den bahsediyor. The Washington Post son haberinde Menendez'in her şeye rağmen istifa etmediğine vurgu yaptı.

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Ancak Washington Post, Menendez'in iddiaları kesin bir dille reddetmesine rağmen basından soru almadığına da dikkat çekti.

Bunun yanı sıra çok sayıda yetkili, söz konusu iddianamenin adından 69 yaşındaki senatörü istifaya çağırmaya devam ediyor.

Yunanistan ise son günlerde bu meseleyi sıklıkla gündeme getiriyor. Nitekim Menendez, Türk düşmanlığı ve Yunan lobilerine yakınlığı ile biliniyordu.

ABD'den Türkiye'ye satılmak istenen F-16'ların en büyük karşıtlarından biri ise Menendez idi. Bu nedenle Yunanistan gazetesi Liberal, 'Türkiye'de F-16'lar için dengeler değişiyor mu?' sorusunu sordu.

Haberde 'Gerçekten de Türklerin sürekli olarak dediği gibi Menendez, Türkiye karşıtı iddialarda bulunuyor. Bu nedenle de Türk tarafının Menendez'le ilgili yaşanan gelişmeyi olumlu karşılaması muhtemel' sözlerine yer verdi.

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Gazeteye konuşan New York'lu profesör Luuis Fisherman ise bu gelişmeden sonra bile F-16'ların Türkiye'ye verilmesinin önünün tamamen açık olmadığını iddia etti.

Ancak Fisherman yine de sürecin Türkiye için daha da yakın olduğuna dikkat çekti.

Bob Menendez, Mısır'da insan hakları ihlallerini örtbas ettiği iddialarına yanıt vermeye çalışırken, eşi Nadine Arslanian'ın telefonda Mısırlı yetkililerle yaptığı altınlarla ilgili konuşmasına hiç değinmezken, evinde bulunan yarım milyon dolara yakın para için ise, 'Artık modası geçmiş görünebilir, ancak bunlar, 30 yıl boyunca yasal olarak elde ettiğim gelire dayalı olarak kişisel tasarruf hesaplarımdan çekilen paralardı.' diye konuştu.

Hakkındaki suçlamalardan dolayı Senato'dan istifa etmesi çağrılarına yanıt veren Menendez, eleştiri sahiplerini 'yargılama konusunda acele etmekle' suçladı.

Senatör Chuck Schumer, suçlamanın ardından, Senatör Menendez'in, sorun çözülene kadar Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak ayrılmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 'rüşvet almakla' suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki iddiaları 'ciddi bir mesele' olarak ele aldıklarını bildirdi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Jean-Pierre, Demokrat Parti'nin lideri olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın, rüşvet almakla suçlanan Demokrat New Jersey Senatörü Menendez hakkındaki tutumuna ilişkin bir soruya, bunu 'ciddi bir mesele' olarak gördükleri yanıtını verdi.

New Jersey Senatörü Menendez, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Vergi Dairesinden (IRS) müfettişlerce, bankacılık suçlarından davası süren emlak devi ve eski banka yöneticisi Fred Daibes'ten Adalet Bakanlığından bağlantılarını kullanmak karşılığında rüşvet almakla soruşturuluyordu.

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Menendez'in, evinden çıkan külçe altın ve nakit para ile lüks hediye şeklindeki rüşvetleri, eşi Arslanian aracılığıyla kabul ettiği belirtiliyordu.

Ayrıca senatöre karşı yürütülen soruşturmalar arasında, sektörde tecrübesi olmamasına karşın ABD genelindeki helal sertifikasyonunu üstlenen Mısır merkezli startup firması 'IS EG Halal'den ihaleyi kazanması karşılığında rüşvet aldığı da kaydediliyordu.

2019'da birçok şirketin kontratları aniden iptal edilirken, IS EG'in dünya çapında helal et sertifikası almak üzere Mısır ile özel bir sözleşme yapması şüphe uyandırmıştı.

İhalenin kamuoyunda tartışılmasıyla IS EG'in sahipleri ile Menendez'in eşinin arkadaş oldukları ortaya çıkmış ve Menendez'in her yıl Mısır'a milyonlarca askeri yardıma onay veren Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olmasının ilgili sözleşmenin yapılmasında etkili olduğu tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

ABD'li senatör 2015'te de ayrıca Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere en az 600 bin dolar tutarındaki hediyeleri kabul etmekle suçlanmıştı.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Bob Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin Başkanı olması ve ABD tarafından Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla adından sık sık söz ettiren Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da gündeme getiriyor.

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Menendez, 25 Ağustos'ta, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından Rumların mücadelelerine katkı ve 'Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası ödülüne layık görülmüştü.




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