MSB duyurdu! Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 11'i FETÖ'cü 17 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklama "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

MSB'den yapılan açıklama "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.