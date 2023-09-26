İstanbul'da metroda sabah saatlerinde yoğunluk oluştu! Vatandaşlar mağdur oldu

İstanbul'da ulaşım sorunu bitmek bilmiyor.CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sık sık arıza olaylarıyla gündeme geliyor.İETT araçları, metrobüs, metro arızaları, vatandaşları çileden çıkarıyor.Bir de buna istasyonlardaki yürüyen merdivenler de eklenince durum katlanılmaz hal alıyor.Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, hemen her gün mağdur ediliyor.Bunun bir örneği de bugün yaşandı.Metro hattında kaydedilen bir görüntüde, sabahın erken saatlerinde büyük bir kalabalık görüldü.Yoğunluk oluşturan vatandaşlar uzun süre merdivenlerde bekledi. Kimileri gelen araçlara zar zor binerken, kimileri ise sığmayınca beklemeye devam etti.Oluşan izdiham ise vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.