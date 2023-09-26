Guatemala’da şiddetli yağışlar taşkına sebep oldu: 6 ölü 13 kayıp

Guatemala'nın başkenti Guatemala'da etkili olan yağış Las Vacas Nehri'nde taşkına neden oldu. Taşkın sebebiyle 6 kişi hayatını kaybederken 13 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da etkili olan şiddetli yağış taşkına neden oldu.Şiddetli yağış başkent Guatemala'daki Las Vacas Nehri'nde taşkına neden olurken, 6 ev sular altında kaldı. Yetkililer, taşkında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.İtfaiye teşkilatından Sergio Cabanas yaptığı açıklamada, 'Şu anda 6 ceset bulduk ve muhtemelen daha fazlasını da bulacağız. Cesetler arasında bir kız çocuğu ve 5 yetişkin var' dedi.Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.