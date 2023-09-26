Didim'de 13 kaçak göçmen yakalandı! 5 organizatör tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen ile onları yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştığı belirlenen 5 organizatör şüphelisi yakalandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi Sarıkum mevkisinde makilikte dün saklanan 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edilen C.M., M.B., J.G.A., A.S. ve M.İ. de Kamacı Caddesi'nde otomobille kaçarken yakalandı.5 Türk organizatör polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Yakalanan 13 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.