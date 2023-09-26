  • USD: 27,21 - 27,26
  • EURO: 28,82 - 28,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Kurultay tarihi belli oldu

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de kurultay tarihi belli oldu. Buna göre ana muhalefet genel başkanın belirleneceği 4-5 Kasım'da kurultayını yapacak.

CHP Kurultay tarihi belli oldu
Ekleme: 26.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
CHP Kurultay tarihi belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Parti Meclisi 38. Olağan Kurultayı'nın 4-5 Kasım'da yapılması kararını aldı.

Genel merkez ve değişimciler arasındaki kavga nedeniyle ikiye bölünen CHP'de 38'nci olağan kurultay 4-5 Kasım'da toplanacak.

25-26 KASIM'DA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında CHP iki kurultay kararını aynı anda aldı. Önce genel başkanlık yarışının yapılacağı kurultay tamamlanacak, ardından 25-26 Kasım'da tüzük değişikliği için yeni bir kurultay daha düzenlenecek.

PARTİ MECLİSİNDE BURCU KÖKSAL TARTIŞMASI

Parti Meclisinde ayrıca 13 Eylül'de gerçekleştirilen Afyonkarahisar il kongresinde olay çıkaran Afyonkarahisar Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın disipline sevk edilmesi tartışması da yaşandı. Bu tartışmada da CHPliler ikiye bölündü. Partinin bir kanadı Köksal'a yaptırım uygulanması gerektiğini savunurken diğer kanadı ise "Bu aile içi bir mesele. Büyümesine gerek yok" görüşünü savundu.
Fransız basınında Türkiye Yüzyılı endişesi: ‘Erdoğan’ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?’
Milyonların gözü Başkan Erdoğan'da olacak! Kabine toplanıyor: Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesi, kentsel dönüşüm yasası...
CHP Kurultay tarihi belli oldu
Ambargo TV çalışanı tek tek itiraf etti! Talimatları Ümit Özdağ'dan alıyorum
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çok net Zengezur Koridoru mesajı: Muhakkak tamamlanmalı
Dünya Başkan Erdoğan-Aliyev zirvesini konuşuyor: Zamanlamasına dikkat çektiler...
İBB otobüsü alev alev yandı! Geriye hurda yığını kaldı!
Ankara’da ulaşım çilesi! Esnaf AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın kapısını çaldı: Bizi Yavaş’tan kurtarın!
Ekrem İmamoğlu kapalı CHP toplantısında Kemalcilerle kapıştı: Sonuna kadar çarpışacağım
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
Türkiye Yüzyılı'nda ortak akıl vizyonu! Başkan Erdoğan değişimi isimlerle sınırlı tutmayacak
İstanbul'da metroda sabah saatlerinde yoğunluk oluştu! Vatandaşlar mağdur oldu
CHP’li isimden şoke eden itiraflar! “Bir milletvekilimiz bana Kılıçdaroğlu’na güvenme dedi”
Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var
CHP kongrelerdeki kavgalara kılıfı buldu! 'Demokratik tartışmalar'
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten Halk TV'deki skandal çağrıya tepki!
Aliyev el sallayarak uğurladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'dan ayrıldı
Erdoğan - Aliyev görüşmesi sona erdi: İki lider ortak basın açıklamasında bulunuyor
Marmaray'daki sapkınlığa suç duyurusu: TCDD LGBT propagandası içeren sözde reklamla ilgili harekete geçti
Fransız vekilden çarpıcı Türkiye ve Başkan Erdoğan itirafı: “İki şeyden güç alıyorlar”
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor: Görecek, duyacak ve konuşabilecek

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Tabela değişiyor! Benzine indirim geliyor: Perşembe gününden itibaren...

Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Osmanlı valisi yaptırmıştı: Görenler hayran kalıyor

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Reels videolarından para kazanma devri! Yeni özellik Türkiye'de

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor