Çeşitli illerde 217 ruhsatsız silah ele geçirildi

Silah kaçakçılığına yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'Silah kaçakçılığına yönelik Mersin, Samsun, Eskişehir, Aydın, Muğla, Sakarya, Çankırı, Artvin, Kahramanmaraş, Trabzon, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 217 ruhsatsız silah ele geçirildi. Teröristlerle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle nasıl mücadele veriyorsak silah kaçakçılarıyla da amansız bir mücadele içindeyiz.İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından yapılan operasyonlarda; Mersin'de 23, Samsun'da 129, Eskişehir'de 1, Aydın'da 3, Muğla'da 6, Sakarya'da 1, Çankırı'da 2, Artvin'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Trabzon'da 10, Bursa'da 25 ve İstanbul'da 15 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.''