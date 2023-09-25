Terör örgütü PKK'nın nefesi kesildi: Bir ağır darbe daha!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tarafından yapılan açıklamada "Şırnak ve Diyarbakır’da; 1’i kırmızı, 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Teröristlerin 9 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 21 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldıkları tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.