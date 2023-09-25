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Beyaz Gazete
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Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısının ana gündem maddesini ekonomiye dair atılan adımlar, diplomatik gelişmeler, İstanbul için hazırlanan kentsel dönüşüm yasasının detayları, gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması oluşturacak.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek
Ekleme: 25.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve son kabine toplantısında Başkan Erdoğan'ın 'Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız' diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını verdiği gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti için gözler yarınki kabinede olacak.

Deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son nokta değerlendirilecek. Terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI SON VİRAJDA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta İstanbul kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili sunum yapacak.

Meclise sunulacak İstanbul kentsel dönüşüm yasasına son şekli kabinede verilecek. Bakan Özhaseki kanunun detaylarını kabinede paylaşacak ve nihayete erecek.

Bakan Özhaseki'nin deprem konutlarında gelinen son durum ile ilgili de kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. New York'ta düzenlenen BM Genel kurulunda iklim değişikliği ile ilgili ele alınan konular da kabinede sunulacak.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek

GENÇLERE TEKNOLOJİK ÜRÜN DETAYLARI PAYLAŞILACAK

7 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği 'ÖTV'siz cep telefonu başta olmak üzere ilk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinin detaylarını yarın Başkan Erdoğan paylaşacak.

Başkan Erdoğan son kabine toplantısının ardından halka sesleniş konuşmasında 'Bir sonraki toplantımızda detayları gençlerimizle paylaşacağız' diyerek kurmaylarına bu işi çözelim talimatını vermişti.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan son kabine toplantısında gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti nihayete erdirilecek, detayları ele alınacak.

Fiyatı 10 bin liraya kadar olacak 15 model ve markayı kapsayacak kampanyadan yararlanma şartlarının ne olduğu da kararlaştırılacak.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek

BM ZİRVESİNİN YANSIMALARI

Başkan Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde düzenlenen 78'nci BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı temaslar, ikili görüşmelerin yansımaları da masada olacak. Avrupa'da dinmek bilmeyen İslam karşıtlığı ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik son saldırı da değerlendirilecek.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

İç ve dış gelişmelerle birlikte terörle mücadele de değerlendirilecek. Türkiye'nin başarılı dış politika adımları ve dış politikada yaşanan gelişmeler masada olacak.

Başta Suriye'de ve Afrika'da yaşanan gelişmeler ve bunun Türkiye açısından etkileri de gündemde olacak. Toplantıda ayrıca sınır içi ve ötesinde başarıyla yürütülen terörle mücadele operasyonları da anlatılacak.


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Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek
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