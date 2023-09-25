İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 60'ın üstüne çıktı....

Türkiye'de 2023-2024 yeni eğitim ve öğretim yılı geçtiğimiz günlerde başladı...Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen okullara akın ediyor. Bunun ardından başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yoğunluk çilesi yeniden başladı.Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden sürücüler yollara çıktı.İBB'nin haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 63'lere ulaştı.Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 62, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 64 olarak ölçüldü.