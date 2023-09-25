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Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'a suikast ve darbe paniği: Ulusal Güvenlik Servisi duyurdu...

Ermenistan'da sular durulmuyor. Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarılı Anti-terör operasyonunun ardından ülkede karışıklık sürüyor. Hükümete karşı protestoların yaşandığı ülkede darbe girişimi gündeme bomba gibi düştü. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu 8 komutanı darbe ve Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast iddiası ile gözaltına aldı.

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'a suikast ve darbe paniği: Ulusal Güvenlik Servisi duyurdu...
Ekleme: 25.09.2023 - 09:09 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'a suikast ve darbe paniği: Ulusal Güvenlik Servisi duyurdu...
Azerbaycan'ın Anti-terör operasyonu sonrası Ermenistan bir kez daha karıştı. Halk hükümete karşı sokağa inerken Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. İktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan'a suikast iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'a suikast ve darbe paniği: Ulusal Güvenlik Servisi duyurdu...

PAŞİNYAN'A SUİKAST İDDİASI

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda isimleri açıklanmayan 7'si ''Haçlılar' Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu' üyesi 8 kişinin, Ermenistan Hükümeti üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edildi.

HAZIRLIK AŞAMASINDAYDILAR

Bu kişilerin hükümetin yetkilerini Anayasa'da öngörülmeyen bir şekilde devralarak iktidarı zorla ele geçirme hazırlığı yaptıkları belirlendi.

Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'a suikast ve darbe paniği: Ulusal Güvenlik Servisi duyurdu...

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda bu kişilerin yanlarında haberleşme cihazları, haberleşmeleri engelleyici cihazlar, silahlar ve mühimmat bulundu.

Söz konusu kişiler Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanları tarafından gözaltına alındı.
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Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan'a suikast ve darbe paniği: Ulusal Güvenlik Servisi duyurdu...



O İSME SUİKAST SUÇLAMASI

Öte yandan Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bu kişilerden birinin Erivan eski belediye başkanı ve 'Gönüllü Muhafızlar Birliği' toplum kuruluşunun eski başkan yardımcısı Albert Bazeyan olduğu, kendisine Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast planlama suçlaması yöneltildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kişiler hakkında yapılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.


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