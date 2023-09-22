Meral Akşener'den yerel seçim mesajı: Artık CHP ile rakibiz!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim yenilgisinin faturasını CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti. Yerel seçimler için de ittifaksız yola devam edeceklerini açıkladı.Cumhurbaşkanı adayı gösterecek kadar desteklediği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı da gözden çıkardı. Bu sabah katıldığı bir televizyon kanalında yerel seçim kararıyla ilgili soruları yanıtlayan Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı. 'Blöf yapmıyoruz. Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. Görüşmeler sürüyor' ifadesini kullandı.'Yerel seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum' diyen Meral Akşener, yenilgi alınması halinde açık açık istifa edeceği mesajını paylaştı. 'Kesinlikle bu yerel seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Fakat diyelim ki olmadı, asla tartışmadan başarısızlık halinde gereğini yapacağım' ifadelerine yer verdi.Meral Akşener, Bilge Yılmaz'ın 'Seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki çıkar grupları yüzünden kaybedildi' sözlerini de değerlendirdi. 'Bilge Yılmaz, masaya oturmamıza da karşı çıkan bir isimdi. Ancak bu söylemine katılmıyorum. Ne diyeyim yani biz yük olmuşuz bu insanlara. Birbirimizle rakibiz artık biz' dedi.Meral Akşener, artık CHP ile ortak değil rakip olduklarını vurguladı. 'Biz Saraçhane'ye gittiğimizde de iç işlerine karışıyorduk. Şimdi seçimlere tek başına gireceğimizi açıkladık. Yine iç işlerine karışıyor olduk. Biz artık CHP ile rakibiz' ifadesini kullandı.Meral Akşener, İBB Adaylığı için Buğra Kavuncu'nun olacağı iddialarına da cevap verdi. 'Evet de diyemem hayır da diyemem. Ama çalışıyoruz. İstanbul için farklı isimler var, üzerinde çalışıyoruz. Özellikle olursa bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız' dedi.Mustafa Sandal'ın Beşiktş Belediye Başkanlığı adaylığı hakkında da soruları yanıtlayan Akşener, 'İstiyorum doğrusu, ancak resmi bir konuşma yapmadık' dedi. Meral Akşener, Eskişehir adaylarının da hazır olduğunu ve yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.