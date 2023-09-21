Bakanlık duyurdu: 46 gün yol çalışması olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından flaş bir açıklama yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TEM'in Bolu Dağı geçişinde 46 gün yol çalışması olacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi;'İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 kilometrelik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 9 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.'Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara istikametindeki trafik, D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecek.