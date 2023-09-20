O ilimizde kuduz alarmı: 3 köy karantinada!

Artvin'in Arhavi'ye bağlı Yolveren köyünde, 4 gün önce sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğrayan M.G. (70) hastaneye gitti.Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. tedavisi sonrası taburcu edildi. Veteriner gözetiminde tutulan köpek ise hayatını kaybetti. Durumdan şüphelenen veteriner hekim, köpeği Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi.Burada incelenen köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı. Hayvan giriş çıkışı yasaklanan köylerde ekipler, çalışmalara başladı.