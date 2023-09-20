İYİ Parti'nin HDP ile olan gizli ittifakını açıklamıştı! Akşener'e: Beni susturamazsınız

HDP ile gizli işbirliği ve partideki FETÖ'cüleri açıkladığı için Akşener'in kendisine dava açtığını belirterek; 'Etrafındaki FETÖ müsveddelerini adlarıyla söyledim, HDP ile kurduğu gizli ve ucuz iş birliğini tek tek anlattım.BU UCUZ TAKTİKLERLE BENİ SUSTURAMAZSINIZHDP ile gizli işbirliği ve partideki FETÖ'cüleri açıkladığı için Akşener'in kendisine dava açtığını belirterek; 'Etrafındaki FETÖ müsveddelerini adlarıyla söyledim, HDP ile kurduğu gizli ve ucuz iş birliğini tek tek anlattım.oplantılarında yaptığı konuşmaların metin yazarlığını yapan Hasan Sami Özvarinli, 15 Nisan'da istifa ederek AK Parti'ye geçti.İstifasının ardından açıklamalarda bulunan Özvarinli, İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını belirterek, milliyetçilerin gergi plana itildiğini, tüm kapıları FETÖ'cülerin tuttuğunu belirtmiş, partinin HDP ile gizli işbirliğini deşifre etmişti.Hasan Sami Özvarinli'nin Sabah'a yaptığı açıklamalarının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski danışmanı hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.Akşener'in açtığı davayı sosyal medya hesabından duyuran Hasan Sami Özvarinli şu ifadelere yer verdi; 'Bu paralar bizim gibi insanlar için büyük paralar lakin mevzu millet olunca, canımızdan çok sevdiğimiz vatanımız olunca aslında değersiz rakamlar.Ben milletini, haysiyet ve şerefini asla para ile satmayan bir davanın temsilcisi olmak için yaşadım ve yaşıyorum. Sen bu duyguyu bilmezsin' dedi.HDP ile gizli işbirliği ve partideki FETÖ'cüleri açıkladığı için Akşener'in kendisine dava açtığını belirterek; 'Etrafındaki FETÖ müsveddelerini adlarıyla söyledim, HDP ile kurduğu gizli ve ucuz iş birliğini tek tek anlattım.Bu ucuz taktiklerle mi beni susturacaksınız. Hayatım boyunca ikiyüzlülerle mücadele ettim' dedi.