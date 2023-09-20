İYİ Parti'nin HDP ile olan gizli ittifakını açıklamıştı! Akşener'e: Beni susturamazsınız
İYİ Parti'de grup danışmanı iken parti içinde yaşananlara isyan ederek 15 Nisan'da istifa eden Hasan Sami Özvarinli, yaptığı açıklamada parti içindeki FETÖ'cüleri deşifre etmiş, HDP ile olan gizli ittifakı anlatmıştı. Meral Akşener'in kendisine 250 bin liralık tazminat davası açtığını belirten Özvarinli, "Partideki FETÖ'cüleri açıkladım diye bana dava açtı. Bu ucuz taktiklerle beni susturamazsınız" dedi.
BU UCUZ TAKTİKLERLE BENİ SUSTURAMAZSINIZ
HDP ile gizli işbirliği ve partideki FETÖ'cüleri açıkladığı için Akşener'in kendisine dava açtığını belirterek; 'Etrafındaki FETÖ müsveddelerini adlarıyla söyledim, HDP ile kurduğu gizli ve ucuz iş birliğini tek tek anlattım.BU UCUZ TAKTİKLERLE BENİ SUSTURAMAZSINIZ
HDP ile gizli işbirliği ve partideki FETÖ'cüleri açıkladığı için Akşener'in kendisine dava açtığını belirterek; 'Etrafındaki FETÖ müsveddelerini adlarıyla söyledim, HDP ile kurduğu gizli ve ucuz iş birliğini tek tek anlattım.oplantılarında yaptığı konuşmaların metin yazarlığını yapan Hasan Sami Özvarinli, 15 Nisan'da istifa ederek AK Parti'ye geçti.
İstifasının ardından açıklamalarda bulunan Özvarinli, İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını belirterek, milliyetçilerin gergi plana itildiğini, tüm kapıları FETÖ'cülerin tuttuğunu belirtmiş, partinin HDP ile gizli işbirliğini deşifre etmişti.
AKŞENER 250 BİN LİRALIK TAMZİNAT DAVASI AÇTI
Hasan Sami Özvarinli'nin Sabah'a yaptığı açıklamalarının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski danışmanı hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı.
Akşener'in açtığı davayı sosyal medya hesabından duyuran Hasan Sami Özvarinli şu ifadelere yer verdi; 'Bu paralar bizim gibi insanlar için büyük paralar lakin mevzu millet olunca, canımızdan çok sevdiğimiz vatanımız olunca aslında değersiz rakamlar.
Ben milletini, haysiyet ve şerefini asla para ile satmayan bir davanın temsilcisi olmak için yaşadım ve yaşıyorum. Sen bu duyguyu bilmezsin' dedi.
BU UCUZ TAKTİKLERLE BENİ SUSTURAMAZSINIZ
HDP ile gizli işbirliği ve partideki FETÖ'cüleri açıkladığı için Akşener'in kendisine dava açtığını belirterek; 'Etrafındaki FETÖ müsveddelerini adlarıyla söyledim, HDP ile kurduğu gizli ve ucuz iş birliğini tek tek anlattım.
Bu ucuz taktiklerle mi beni susturacaksınız. Hayatım boyunca ikiyüzlülerle mücadele ettim' dedi.