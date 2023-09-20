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İstanbul'da 11 ilçede operasyon! Gözaltılar var

İstanbul’da, DEAŞ ve El Kaide gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Ekleme: 20.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 11 ilçede operasyon! Gözaltılar varİstanbul’da düzenlenen operasyonda, DEAŞ ve El Kaide gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Aynı baskınlarda yakalanan 12 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, El Kaide ve DEAŞ’a yakın, söz konusu örgütler ve çatışma bölgeleri ile İstanbul’da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) şahısların yakalanması için il genelinde 11 ilçede 15 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve tem şubeye getirildiği belirtilirken, ayrıca ülkede yasadışı bulundukları tespit edilen 12 yabancı uyruklu şahıs ise haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla ilgili birimlere teslim edildi.

MERSİN POLİSİ, DEAŞ’IN SÖZDE EĞİTİMCİSİNİ YAKALADI

Mersin'de DEAŞ terör örgütü üyelerine, ülkesi Suriye'de çekilen propaganda videosuyla şeriat eğitimi verdiği belirlenen A.A., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Elde edilen istihbarı bilgilerde örgüt üyelerine ülkesi Suriye'de sözde şeriat eğitimi gerçekleştirdikleri propaganda videosunda görüntüsü tespit edilen A.A., operasyonla yakalandı. A.A., işlemlerinin ardından tutuklandı.
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