Erzurum’da feci kaza: 2 ölü 14 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde Iğdır-İstanbul seferini yapan Bizim Iğdır Seyahatine ait yolcu otobüsü kaza yaptı. İlçenin sanayi sitesi çıkışında bir traktörün römorkuna çarpan otobüste bulunan 14 yolcu yaralandı.Otobüsün arkadan çarptığı traktör sürücüsü ile otobüste bulunan Azad K. Kazada hayatını kaybederken diğer yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma açılırken bölgede güvenlik önlemleri alındı.