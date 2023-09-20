Edirne'de göçmen operasyonu! Bir araç kaza yaptı, bir araçtan 9 göçmen yakalandı...
Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı otomobil camii bahçesine uçarken, durdurulan diğer araçta ise 9 göçmen yakalanarak emniyet müdürlüğüne gönderildi.
Yurt genelinde kaçak göçe izin verilmiyor...
Bu kapsamda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor.
Denetimlerin adresi bu kez de Edirne oldu.
Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Otomobil sürücü olay yerinden kaçtı
Kaçan otomobillerden biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çakır Ağa Camii'nin bahçesine uçtu.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
9 göçmen yakalandı
Bir diğer araç ise polis ekipleri tarafından yakalanırken araçta bulunan 9 göçmen emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.