Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.Bulgaristan'dan ülkemize hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakalandı.84 kg SKUNK ve 32 kg Kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Eyüpsultan ilçesindeki operasyonda, Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı.44.5 kg SKUNK uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum.