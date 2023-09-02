Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yeni rekor! 'Gördüklerinizden fazlası var demiştik'

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı dev hamlelerin başında gelen yerli otomobil Togg yollarda sık sık görülmeye başlandı. Togg'a ilgi de her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'nin otomobili Togg, Ağustos ayında 1965 adet teslimat gerçekleştirerek yeni bir rekora daha imza attı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan açıklamada "Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik." denildi.

Yerli otomobil Togg ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Togg'dan son olarak bir rekor haberi var. Yerli elektrikli otomobil Togg, T10X modelinin teslimlerini hız kesmeden sürüyor.Elektrikli SUV'da pazar lideri olan Togg, bu alanda yeni bir rekora imza attı.Togg'dan yapılan açıklamada, Ağustos ayında toplam 1965 adet T10X'in kullanıcılarıyla buluşturulduğu bildirildi. Bu teslimatlar ile teslimat rekorunu kırıldığı aktarıldı.Açıklamada teslimata başlanan Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedinin bir ayda geçildiği bildirildi. Togg'dan yapılan geçmiş açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Gördüklerinizden fazlası var demiştik.Ağustos ayında 1965 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.'