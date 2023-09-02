İstanbul'da FETÖ'ye operasyon: 8 gözaltı
İstanbul'da, FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da FETÖ'cülerin kaldığı gaybubet evlerine operasyon düzenlendi.
9 ZANLI TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösterdiği saptanan gaybubet evlerinde kaldıkları ve halen örgüt içerisinde görev yaptığı değerlendirilen 9 zanlı tespit edildi.
10 ADRES BASILDI: 8 GÖZALTI
Polis ekiplerince 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Aramalar sırasında hakkında FETÖ kapsamında "silahlı örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda, 3 bin 201 dolar ile 19 bin 700 lira ele geçirildi.
Polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı arama çalışması sürüyor.
9 ZANLI TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte faaliyet gösterdiği saptanan gaybubet evlerinde kaldıkları ve halen örgüt içerisinde görev yaptığı değerlendirilen 9 zanlı tespit edildi.
10 ADRES BASILDI: 8 GÖZALTI
Polis ekiplerince 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Aramalar sırasında hakkında FETÖ kapsamında "silahlı örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan bir şüpheli de gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda, 3 bin 201 dolar ile 19 bin 700 lira ele geçirildi.
Polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı arama çalışması sürüyor.