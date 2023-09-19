Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Kırıkdağ köyünde Çiftçilikle uğraşan Hamdi Akdoğan isimli vatandaş, 11 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezindi. Kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti. Balı, ayılardan korumak için gece gündüz dağın eteklerinde bekledi.3 bin rakımlı dağa tırmanıp balı toplayan çiftçi, Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere de satış yaptığını söyledi.Kaya balını Cilo Dağı'nın 3 bin rakımlarında zorlu bir çalışmayla elde ettiğini, zorlu bir çalışmayla kaya balını aldıklarını belirten çiftçi Hamdi Akdoğan, '25 senedir balcılık mesleğiyle uğraşıyorum.10 yıldan fazladır kaya balı ile ilgileniyorum. Biz de şimdi buzul Cilo dağlarındayız. Bu kayalarda zorlu bir çalışma yürüterek bal alıyoruz. Ortalama her yerden 8 kiloya yakın bal alıyoruz. Yaklaşık 3 noktamız var.Çok güzel ve verimli bir şekilde balımızı aldık. Burada 4 mevsim bir arada yaşıyor. Ben yıllardır çiftçilik yapıyorum. 11 yıl önce tespit ettiğim bu arı yuvalarının her sene bakımını yaparak gözüm gibi bakıyorum ve aylarca nöbetini tutuyorum.Her ilkbaharda kontrolünü yapıyor ve sonbaharda balı alıyorum. Burada oluşan bal tamamen doğal baldır.Bugün de dağa çıkarak kızgın güneşin altında ve binlerce arının içinden balları çıkarıp kovanlara koyduk.Bu sene daha bereketli görünüyor' şeklinde konuştu.