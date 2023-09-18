Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit gibi sözler: Bedelini ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayattığı son seçimden de hezimetle ayrılması partililerden sonra yandaş gazetecileri de bir bir isyan ettiriyor. Değişim çağrılarına bir yenisini ekleyen Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler geldi. Sosyal medya hesabından CHP liderine seslenen Dündar, "Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik. Sn.Kılıçdaroğlu da bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası parti delegeleri tarafından yapılan değişim çağrılarına kulak tıkaması ortalığı iyice karıştırdı. CHP liderinin istifa etmesini isteyen değişimciler bu kez de kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i aday gösterdi.Özel geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Özel'in kararı sonrası yapılan CHP İzmir İl Kongresi'nde yumruklar havada uçuştu. CHP cephesinde yaşananlara tepkiler sürerken Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de muhalif gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Şu zamana dek iktidara muhalefet ettiğini söyleyen Dündar, ağır bedeller ödediğini öne sürdü. Dündar bedel ödese de mevcut muhalefetle hiçbir yere varılmayacağını belirtti.'Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik' sözleriyle dikkat çeken Dündar, paylaşımının sonunda Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Dündar ayrıca Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasının zamanı geldiğini söyledi. Dündar paylaşımında, 'İktidara hep muhalefet ettik. İşimizden olduk, ağır bedeller ödedik. Linçler, hapis cezaları yedik. Ama bu muhalefetle bir arpa boyu yol gidemedik! Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik! Sn.Kılıçdaroğlu da bedel ödeyecek. O gidecek, umut dolu gelecek, gençlerle gelecek...' ifadelerini kullandı.