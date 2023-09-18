Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Türkiye yangını bol bir yaz sezonu geçirdi.Son yangın Antalya'nın Alanya ilçesinde çıktı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangına gece boyunca müdahale edildi.Büyük uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.Yumaklı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.