14 kilo Bonzai ile yakaladılar… 6’sı da tutuklandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı yapan İ.K., E.C., B.A., S.Ö. ve D.T. isimli beş kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 12 kilogram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir ruhsatsız tabanca, üç cep telefonu ve 36 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri de Tuzla Maltepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın yaptı. Ü.A. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki kilo 250 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, üç gram Marihuana maddesi, bir ruhsatsız tabanca, 19 mermi ve 11 bin lira nakit para ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen altı uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.