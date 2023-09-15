Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı ve Güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 25°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CAz bulutluKASTAMONU °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 28°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı bulutluTOKAT °C, 27°CParçalı bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı bulutluKARS °C, 22°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 28°CParçalı bulutluVAN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAçık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CAçık ve az bulutluGAZİANTEP °C, 32°CAçık ve az bulutluSİİRT °C, 32°CAçık ve az bulutluŞANLIURFA °C, 34°CAçık ve az bulutlu