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Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak

Ekleme: 15.09.2023 - 08:40 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:43 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı ve Güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Açık ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Açık ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Açık ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Açık ve az bulutlu
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