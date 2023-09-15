Hatay'daki fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir demir-çelik fabrikasında yaşanan patlama sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti, 3 yaralı.
Olay, akşam saatlerinde İskederun Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi.
FABRİKADAKİ PATLAMADA 1 İŞÇİ ÖLDÜ
Demir kesme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 işçi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden ağır yaralı olan Ömer Faruk Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 İŞÇİ DE YARALANDI
Diğer 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Güleç'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FABRİKADAKİ PATLAMADA 1 İŞÇİ ÖLDÜ
Demir kesme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 işçi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden ağır yaralı olan Ömer Faruk Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
3 İŞÇİ DE YARALANDI
Diğer 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Güleç'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.