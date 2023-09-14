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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali (1991-2021) ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.

Ekleme: 14.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı
Bu yıl dünya genelinde El Nino sıcakları ve etkileriyle her geçen gün daha çok hissedilen iklim krizine bağlı sebeplerle ağustos ayı yağışlarında son 33 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 Ağustos yağışlarına yönelik hazırladığı rapora göre, Türkiye geneli ağustos ayı yağışları, normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti.

Ortalama 6,4 milimetre yağışın yaşandığı 2023 Ağustos'ta, 14,8 milimetre olan ağustos ayı normaline göre (1991-2021) yüzde 57, 16,1 milimetre olan 2022 Ağustos yağışına göre de yüzde 60 oranında düşüş yaşandı.

Yağışlar, normaline göre Türkiye'nin 7 bölgesinde de azaldı.

Geçen yıla göre ise sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artış görüldü.

Şiddetli kuraklık haritası

Meteoroloji'nin ağustos ayına yönelik Normalin Yüzdesi Metodu'na (PNI- Percent of Normal Index) göre hazırlanan meteorolojik kuraklık durumunu gösteren Türkiye haritasında ise Marmara Bölgesi, Karadeniz'in neredeyse tamamı, diğer bölgelerin de büyük kısmı için 'şiddetli kurak (acil durum)' olarak yer verildi.

Haritaya göre, İzmir Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Mersin'in bir kısmı normal ve üzeri (risk yok) olarak görülüyor.

Erzincan-Tunceli ile Muş, Bitlis, Van, Siirt ve çevreleri de yine haritada meteorolojik kuraklık açısından normal ve üzeri (risk yok) alanlar olarak yer alıyor.

Ağustos ayı yağışları İzmir'in kuzeyi, Aydın, Mersin, Niğde, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt çevreleri hariç, diğer tüm bölgelerde normallerine göre yüzde 60-80 arasında azalma gösterdi.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış ise 106,5 milimetre ile Rize'de gerçekleşti. En az yağış alan il ise 0,4 milimetre ile Mardin oldu. Normaline göre en fazla azalma gösteren il yüzde 96 ile Amasya oldu.

Normaline göre 3 gün olan Türkiye genelinde ağustos ayındaki ortalama yağışlı gün sayısı, bu ağustos ayında 2,6 gün olarak belirlendi.

Yağışlı gün sayıları en çok olan bölge ve iller Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 5-10 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

Son 33 yılın en kurak ağustos ayıSon 33 yılın en kurak ağustos ayı
Bölgelere göre yağışlar

Marmara'da 5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 19 milimetre normaline göre yüzde 74, 47,5 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 90 düştü.

Ege'de 4,1 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,9 milimetre olan normaline göre yüzde 63, 29,2 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 86 azaldı.

Akdeniz'de 5,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 7,9 milimetre olan normaline göre yüzde 26, 9,1 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 36 düştü. İç Anadolu'da 3,5 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,1 milimetre olan normaline göre ve 10,3 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 66 azaldı.

Karadeniz'de 13,8 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 38,5 milimetre normaline göre yüzde 64, 28,8 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 52 geriledi. Doğu Anadolu'da 7,4 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 10,7 milimetre normaline göre yüzde 31 azalırken, 3,4 olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu'da 1,6 milimetre olan ağustos ayı yağışı, 1,7 milimetre normaline göre yüzde 3 azalırken, 0,9 milimetre olan geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 78 yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı




Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

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