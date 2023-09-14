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Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 14 Eylül hava durumu raporu.

Ekleme: 14.09.2023 - 08:43 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Rize, Artvin, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 26°C
Az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 25°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu

KARS 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
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