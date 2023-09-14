Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 14 Eylül hava durumu raporu.
Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Rize, Artvin, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 4°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 26°C
Az bulutlu
KASTAMONU 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu