Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Rize, Artvin, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 18°C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 15°C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 11°C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 20°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 19°C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 24°C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY 17°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 25°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 11°C, 29°CAz bulutlu ve açıkKONYA 12°C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 4°C, 24°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 26°CAz bulutluKASTAMONU 8°C, 26°CParçalı ve az bulutluSİNOP 19°C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 15°C, 25°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 11°C, 26°CParçalı bulutluSAMSUN 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 25°CParçalı bulutluTRABZON 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır ile Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 4°C, 22°CParçalı bulutluKARS 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu