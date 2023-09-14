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İstanbul’da telefon dolandırıcılarına operasyon

İstanbul’da telefon dolandırıcılarına yönelik yapılan operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı. 10 Milyon liradan fazla vurgun yaptıkları öğrenilen şebekenin hesapçısından, kriptocusuna, elden para alanından aracısına hepsi tek tek tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 14.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da telefon dolandırıcılarına operasyon
İstanbul Bayrampaşa'da ikamet eden yabancı uyruklu M.A.J.'yi arayan bir kişi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 'hakkınızda terör örgütü soruşturması var' elinizdeki paraların güvende olması gerekiyor dedi.

Gelen o telefona inanan M.A.J. evdeki 1.5 milyon liralık nakit parayı bir poşete koydu. Ardından telefondan gelen talimatlara uyup kapıya gelen şahsa teslim etti.

31 Ağustosta yaşanan bu olaydan kısa bir süre sonra Beylikdüzü'nde yine yabancı uyruklu A.M.I'yı arayan bir dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı ve aynı yalanlarla A.M.I'yı da ikna etti. A.M.I. 300 bin doları bir çantaya koyup kapıya gelen şahsa elleriyle teslim etti.

'PARAN GÜVENDE OLSUN'

11 Eylül günü Kadıköy'de ikamet eden yabancı uyruklu L.B.M.'yi arayan dolandırıcı bu kez kendisini savcı olarak tanıttı.

Şahsa yine adının terör örgütlerine karıştığını söyleyip, evdeki paraların güveni için eve gelen kişiye teslim etmesi gerektiğini söyledi. 500 bin lirasını elleriyle teslim eden L.B.M. dolandırıldığını anladığında çok geç olmuştu. Hemen polise gidip şikayette bulundu.

AYNI GÜN DÜĞMEYE BASILDI

15 gün içerisinde peş peşe gelen gelen bu şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetinde bulunan bir şebekeyi takibe aldı.

İstanbul ve Balıkesir'de birçok şahsı dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para isteyerek ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi.

Ardından 11 Eylül'de operasyon düzenleyen polis ekipleri şebeke üyesi 8 kişiyi İstanbul'daki çeşitli adreslerde gözaltına aldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'da yaşayan şebeke üyesi Eren K. (29) ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul'a sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Eren K. (29), Şükrü Ö (30), Ömer C. (37), Mazlum Y. (31), Mehmet K. (44) ve Nurettin Y. (40) mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden Vedat YahyaG. (36), Fırat F. (31) ve Akın G. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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