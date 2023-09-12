  • USD: 26,86 - 26,91
  • EURO: 28,79 - 28,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'deki değişim tartışmalarını alevlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki durumun gerçekleşmesi durumunda genel başkanlığa aday olacağını söyledi. CHP'li bir belediye başkanıyla yaptığı konuşmayı anlatan Yarkadaş, "İmamoğlu bir İstanbul İl Kongresinin sonucunu iki Türkiye’de yapılacak olan diğer illerde olan kongrelerin sonucunu bekliyor. Kendine uygun bir delege yapısının oluştuğuna kanaat getirirse aday olabilir" dedi.

CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak
Ekleme: 12.09.2023 - 22:37 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.

İmamoğlu'ndan yeni değişim çağrısı: Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan partisindeki değişim tartışmalarına ilişkin yeni bir mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde, '100. Yılında CHP' başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, 'Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek.' ifadelerini kullandı.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun genel başkanlığa yeniden göz kırpmasına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

'İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak'

CHP'li bir belediye başkanıyla yaptığı konuşmayı anlatan Yarkadaş, 'Konuştuğum belediye başkanına 'İmamoğlu genel başkan adayı olacak mı?' diye sordum ‘İmamoğlu bir İstanbul İl Kongresinin sonucunu iki Türkiye'de yapılacak olan diğer illerde olan kongrelerin sonucunu bekliyor. Eğer kendine uygun bir delege yapısının oluştuğuna kanaat getirirse Ekrem İmamoğlu aday olabilir' dedi.' ifadelerini kullandı.
CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na darbe tepkisi: Darbecilerin literatürünü kullanıyor
Sözde milliyetçi Yavaş'ın Teknofest'e katılmaması ABB Meclisi'ne taşındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Libya'yı vuran sel felaketi! Sulara kapılan binlerce kişi hayatını kaybetti
CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!
Putin'den Ermenistan'a soğuk duş! 'Karabağ Azerbaycan'ındır'
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan rüşvet skandalını ortaya çıkardı: ABB Meclisi'nde gündeme oturdu
Bakanlık göz açtırmıyor! 'Etiket ve kasa fiyatları kontrol edilmeli'
İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’
CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı o iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunacağız!
İyi Parti'nin büyükşehirlerde CHP'ye karşı çıkartacağı adaylar belli olmaya başladı
Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Bakan Mehmet Şimşek adımları açıkladı: Gıda enflasyonunun önüne geçilecek! Karar verildi: Sistem güçlendirilerek uygulanacak...
Soyer çiftçiye verdiği sözü tutmadı! Ata tohumu güvercinlere yem oldu
Mamak Belediye Başkanı Köse: Mansur Yavaş 58 km metro yapacağına söz vermişti 1 km bile yapamadı
Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi 12 Eylül 1980
Merkez Bankası açıkladı: İhracatçılara yeni kredi kolaylığı
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul depremi için en riskli ilçeler açıkladı! Bu bölgelerde oturanlar aman dikkat!

İstanbul depremi için en riskli ilçeler açıkladı! Bu bölgelerde oturanlar aman dikkat!

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak

ABD'de Google'a devasa dava: Tam 10 hafta sürecek...

ABD'de Google'a devasa dava: Tam 10 hafta sürecek...

6 Şubat depremiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Yaklaşık 40 bin artçı oldu' diyerek uyardı

6 Şubat depremiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Yaklaşık 40 bin artçı oldu' diyerek uyardı

Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak

Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak