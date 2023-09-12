CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'deki değişim tartışmalarını alevlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki durumun gerçekleşmesi durumunda genel başkanlığa aday olacağını söyledi. CHP'li bir belediye başkanıyla yaptığı konuşmayı anlatan Yarkadaş, "İmamoğlu bir İstanbul İl Kongresinin sonucunu iki Türkiye’de yapılacak olan diğer illerde olan kongrelerin sonucunu bekliyor. Kendine uygun bir delege yapısının oluştuğuna kanaat getirirse aday olabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından seçmeni ve partililer tarafından hedef tahtasına kondu. Kendisine yönelik başlatılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, bugüne kadar hiç adaylık başvurusu yapmadığını, delegelerin kendisini tercih etmesi ve aday göstermesi durumunda CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olacağını söyledi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan partisindeki değişim tartışmalarına ilişkin yeni bir mesaj geldi. Geçtiğimiz günlerde, '100. Yılında CHP' başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, 'Tespitim şu; CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net; CHP değişecek, Türkiye değişecek.' ifadelerini kullandı.CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun genel başkanlığa yeniden göz kırpmasına ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.CHP'li bir belediye başkanıyla yaptığı konuşmayı anlatan Yarkadaş, 'Konuştuğum belediye başkanına 'İmamoğlu genel başkan adayı olacak mı?' diye sordum ‘İmamoğlu bir İstanbul İl Kongresinin sonucunu iki Türkiye'de yapılacak olan diğer illerde olan kongrelerin sonucunu bekliyor. Eğer kendine uygun bir delege yapısının oluştuğuna kanaat getirirse Ekrem İmamoğlu aday olabilir' dedi.' ifadelerini kullandı.