Sinop'ta şok uygulama: 3 şüpheli gözaltına alındı
Sinop’un Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilden 257 adet sentetik ecza ve 13,89 gram plaka esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobile şok uygulama yapıldı.
3 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA GEREKLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan uygulamada araç ve araç içerisinde bulunan şüphelilerden 257 adet sentetik ecza, 13,89 gram plaka esrar, 0,51 gr. skunk maddesi, 1 adet payp ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.