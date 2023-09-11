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FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!

CHP'nin Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz'a FETÖ örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ancak eski başkan, karara itiraz etti. Daha önce 7 ay tutuklu kalan Oğuz, dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Ancak CHP'li eski başkana Yargıtay'dan da kötü haber geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, cezasının onaması dosyayı Yargıtay 3.Ceza Dairesi'ne sevk etti. Kararın onanması halinde, CHP'li eski başkan cezaevine girecek.

FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!
Ekleme: 11.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 11.09.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!
İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçildi. Ancak geçtiğimiz yıl aralık ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakkındaki FETÖ üyeliği iddiasıyla ilgili ifadeye gitti. Burak Oğuz'un FETÖ'nün mahrem imamlarıyla telefon görüşmesi yaptığı ve teknik takibe takıldığı belirlendi. Savcılıktaki ifadesinin ardından CHP'li başkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!

Oğuz, belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu olarak yargılanan sanık Oğuz'u 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Oğuz, yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'a verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, 'Sanığın örgüt üyesi olduğu kabul edilip hiyerarşik yapıya dahil olarak örgüt tarafından verilen görevleri yerine getirmeye hazır vaziyette beklediği, örgüt iradesini benimseyerek kendi iradesinin önüne geçirdiği, örgüt ile organik bir bağ kurduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır.' ifadesine yer verildi. Sanığa yöneltilen suçlamalar, savunmaları ve tanık ifadelerinin detaylı yer aldığı 134 sayfalık kararda, Oğuz'un '2003-2006 yıllarında örgüt açısından hayati önemde faaliyetlerin yürütüldüğü sohbetlerde zaman zaman konuşmacı ve sohbet hocası olarak yer aldığı' belirtildi.

FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!

2009'DA CHP'YE KAYIT OLDU

Burak Oğuz'un, örgütünün adli takibattan kurtulmak maksadıyla diğer oluşumlara sızma faaliyeti olarak özetlenen renklendirme faaliyeti kapsamında 2009'da CHP'ye kayıt olduğunun bildirildiği kararda, sanığın örgütün mahrem imamı Hüseyin Ç. ile operasyonel hatla iletişim kurarak ABD'ye 3 günlük seyahat gerçekleştirdiği kaydedildi. Kararda, sanığın ABD seyahatine yakın tarihlerde yine renklendirme politikasına uygun düşecek şekilde adı geçen derneklerden ayrıldığı ve seyahate müteakip 2011 yılındaki milletvekili seçimlerinde CHP'den aday adayı olduğu belirtildi.

FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!

KARARA İTİRAZ ETTİ

7 ay cezaevinde tutuklu kalan Burak Oğuz, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yurt dışı yasağı konularak serbest kaldı. Oğuz'un avukatı Umut Köroğlu, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.

Talebi değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi kararı onadı, talebi reddetti. Bunun üzerine Köroğlu, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda Burak Oğuz kalan cezasını çekmek için cezaevine girecek.

FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!

SAVCI CEZANIN ONANMASI YÖNÜNDE İDDİANAME HAZIRLADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, İbrahim Burak Oğuz'un cezasının onaması yönünde hazırladığı iddianameyi, davaya bakacak olan Yargıtay 3.Ceza Dairesine gönderdi. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda Burak Oğuz, kalan cezasını çekmek için cezaevine girecek.


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