Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı: 'Önce yükümlülükler yerine getirilmeli'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü görüştüğünü belirten Başkan Erdoğan, ABD'nin F-16 meselesine yaklaşımına tepki gösterdi. Açıklamaları dünya basınında gündem oldu.Zirvede, ABD Başkanı Joe Biden ile F-16'yla ilgili bir teması olup olmadığı sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:"Burada da Sayın Biden'la bir görüşmemiz ayaküstü de olsa oldu. Orada F-16 konusunu da görüştük. Tabii F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. Benim kongrem neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. Meclisimden geçmesi lazım. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. O da üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece tabii ki ben Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım."İsveç'in resmi televizyonu SVT, 'Erdoğan: İsveç'in F-16 savaş uçaklarıyla hiçbir ilgisi yok' ifadeleri ile Başkan Erdoğan'ın sözlerini aktardı. Başkan Erdoğan'ın F-16 meselesinin İsveç'in NATO üyeliğine bağlanmasına tepki gösteren Erdoğan'ın, meclisi işaret ettiği ve İsveç'in önce verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini söylediğini vurguladı.İsveç gazetesi Aftonbladet ise, 'Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için gürledi' başlığını kullandı. İsveç'in NATO üyeliğinin F-16 satın alımı ile bağlantısı olamadığını belirttiği sözleri öne çıkarıldı.Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı:Expressen de 'F-16 ve İsveç bağlanamaz' başlığı atıldı.Yunan Etnos ise 'Erdoğan: Biden'la F-16'ları konuştum, İsveç yükümlülüklerini yerine getirmeli' başlığını kullandı.Kathimerini 'Erdoğan, Biden'ın F-16 meselesine yaklaşımından rahatsız oldu' ifadelerini kullandı.