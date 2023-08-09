WhatsApp'tan yeni bir özellik daha: Ekran paylaşma devri başlıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.WhatsApp, kullanıcıların görüntülü arama sırasında ekranlarını kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor.Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, arama kontrolü kısmında bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı karşıdaki kişiyle paylaşabileceksiniz. Ekranınızı paylaşmaya karar verdiğinizde, ekranınızda görüntülenen her şeyi karşı taraf da görebilecek.Görüntülü arama sırasında ekran içeriğinizin sürekli olarak iletilmesine rağmen işlemi istediğiniz zaman durdurabileceksiniz.Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp üzerinde yapılan görüntülü görüşmelerde mobil cihazın ekranını görüşmeye yansıtmaya olanak tanıyan özelliğini tanıttı.Öte yandan bu özelliğin uygulamayı güncellemiş herkes tarafından kullanabileceğini duyurdu. iOS ve Android cihazlarındaki kullanıcıların uygulamanın son sürümünü güncellemeleri halinde özelliği kullanabilecekleri belirtildi.