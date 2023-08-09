Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.Saat 20.01'de meydana gelen depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.Sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.