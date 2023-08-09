Malatya Yeşilyurt'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Derinlik 12 kilometre
Saat 20.01'de meydana gelen depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Derinlik 12 kilometre
Saat 20.01'de meydana gelen depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntı, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.