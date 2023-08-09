Başkan Erdoğan liderlik yapıyor! MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, hudut güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoru ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masaya yatırılacak.