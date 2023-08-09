Başkan Erdoğan liderlik yapıyor! MGK toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, hudut güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoru ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masaya yatırılacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, hudut güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoru ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masaya yatırılacak.