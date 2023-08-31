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Karabük'te akılalmaz olay! Domuz zannetti yengesini vurdu

Karabük'te bir kişi domuz zannederek ateş açması sonucu yengesini vurdu. Yüzünün sağ bölgesinden vurulan talihsiz kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 31.08.2023 - 12:44 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Karabük'te akılalmaz olay! Domuz zannetti yengesini vurduKarabük, Yenice ilçesinde bağlı Yamaç Köyünde bir kişi, domuz zannederek ateş ettiği yengesini ağır yaraladı. Olay, sabah 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Yamaç Köyü Yukarı Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galip Albas (72), mısır bahçesindeki hareketliliğin domuzdan kaynaklandığını düşünerek ruhsatsız av tüfeğini ateşledi. Kurşunlar Albas'ın yengesi Dudu Albas'ın (74) sağ yüz bölgesine isabet etti. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Galip Albas da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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