Sevgilisinden ayrıldı çatıya çıktı: Genç kızı karşısında görünce bakın ne yaptı!

İstanbul'da bir kişi 4 katlı boş binanın çatısına çıktı. Onu görenler ise polisi aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler binanın etrafında önlem aldı. Polis ekipleri ise atlamak isteyen kişiyi ikna etmek için uzun süre çaba harcadı.Ancak genç adam bir türlü ikna olmadı. Kız arkadaşından ayrıldığını anlattı. Onun gelmesini istedi.Kuryelik yaptığı öğrenilen şahıs 1 buçuk ay önce terk edildiğini belirtti ve 'O buraya gelmeden inmem' dedi.Bunun üzerine ayrıldığı kız arkadaşının yeri tespit edilerek, getirilmesi için ekip görevlendirildi. Kadın, kısa sürede bulunarak olay yerine getirildi.Konuşmak istemediğini söyleyen kadın, ikna edilerek binanın 4. katına çıkarıldı.Uzun süren görüşmenin ardından ikna olan adam, binadan indirildi. Polis eşliğinde aşağı indirilen adam, emniyete götürülürken ekiplere, 'Kusura bakmayın sizi de meşgul ettim' dedi.