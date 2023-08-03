YAŞ kararlarının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Terfi ve atamalarla 266 olan general ve amiral sayısı 286'ya yükseldi.Kararların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, 'Yüksek Askerî Şûra kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Ülkemize eşsiz hizmetlerde bulunan tüm komutanlarımıza şükranlarımı sunuyor, yeni görev tevdi edilenlere Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.' dedi.