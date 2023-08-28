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Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis memuru Hakan Telli şehit düşmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Ekleme: 28.08.2023 - 14:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadıBAKAN AÇIKLADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; " ŞEHİDİMİZ HAKAN TELLİ'NİN KANI YERDE KALMADI. İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK" dedi.

97 ADRES TEK TEK BASILDI

Operasyon kapsamında 97 adres tek tek basıldı. Adreslerde yapılan aramalarda bir uzun namlulu silah, bir otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 585 mermi, bir av tüfeği, iki pompalı tüfek, bir çelik yelek, 51,11 gram Esrar maddesi, 5,58 gram Kokain maddesi, 57 kapsül halinde Kokain maddesi, 6,45 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir gram Eroin, 2.7 litre aseton, 70 miligram amonyak, üç hassas terazi, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.; "25.08.2023 tarihinde uyuşturucuyla ilgili alınan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizce İstanbul İlimizin Kağıthane ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon esnasında yaşanan silahlı çatışmada Polis Memuru Hakan TELLİ şehit olmuş, Polis Memuru Ahmet Yasin ÇEVİK yaralanmıştır. Çatışma sonucunda (D.A) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan (O.A) isimli şahıs ve beraberindeki (3) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, (O.A) isimli şahsın liderliğindeki "ANUCURLAR" suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiştir. Belirlenen (97) adrese gerçekleştirilen operasyonda (39) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

1Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı

ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYITLARI VAR

Operasyon esnasında polislere ateş açan beş kişiden biri olan ve öldürülerek etkisiz hale getirilen Diyar Anucur (18), Polis Memuru Hakan Telli'yi şehit etmiş, yanındaki dört kişi de operasyonla gözaltına alınmıştı. Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramalarda Uzi ve Kalaşnikof marka iki uzun namlulu silah ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerin yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda kayıtları bulunuyor. Anucurlar isimli grubun üyeleri geçmişte de bir çok olaya karışmışlardı. Çetenin ismi, Ocak ayında İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerinde Cumali Arslan'ın öldüğü olayda da geçmişti. İddialara göre; Haliç Köprüsü'nde bir başka çetenin üyeleri ile çatışan Anucur çetesinin üyeleri Nurtepe'de bir kafeye de ateş açmış, peş peşe düzenlenen üç saldırıda Mehmet Emin Kalkan öldürülmüştü.
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