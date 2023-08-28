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Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ek ödemesinin ilk taksiti için son ödeme tarihine sayılı günler kaldı. Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.

Ekleme: 28.08.2023 - 10:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Araç sahipleri dikkat: Ödeme için son dört gün
2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak. Bu yıla mahsus uygulanacak.

2. taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek. Depremlerden etkilenenler vergiden muaf olacak
Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.

Ödemeyen aracını satamayacak
Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.

Yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos.

Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak.

Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.
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